Кулеба: у Украины есть фотодоказательства падения Shahed на территории Румынии

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева есть фотодоказательства падения дронов Shahed на территории Румынии, которые запускала РФ для атак на украинскую инфраструктуру на юге.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Киеве, сообщает "Укринформ".

Кулеба подчеркнул, что для Украины совершенно очевидно, что произошло в Румынии.

"У нас есть фотодоказательства. Мы готовы ими поделиться, но окончательные выводы будут делать румынские власти, которые потом должны не только сделать выводы, но и сказать, что они с этим будут делать", – отметил глава украинского МИД.

Он предположил, что сейчас представители румынских властей детально изучают инцидент.

"Бессмысленно отрицать, что туда что-то упало. И мы авторитетно утверждаем, с доказательствами, что это прилетели дроны Shahed. Мы имеем фотодоказательства того, что там что-то упало", – добавил украинский министр.

По словам Кулебы, сейчас "есть тенденции на попытки не эскалировать интерпретации тех или иных событий со стороны партнеров, чтобы не быть втянутыми в непосредственный конфликт".

Утром 4 сентября в МИД Украины со ссылкой на Госпогранслужбу сообщили, что во время атаки на украинские порты на Дунае в ночь на 4 сентября российские "Шахеды" упали на территории Румынии, и добавили фото взрыва с другой стороны Дуная.

В то же время в румынском Минобороны эту информацию отрицают, заявляя, что российские дроны не представляли прямой военной угрозы для Румынии.

В феврале Румыния уже фиксировала пролет российских ракет вблизи своих границ. Киев тогда сообщил, что две российские крылатые ракеты "Калибр" пересекли границу Украины с Молдовой и пролетели в воздушном пространстве Румынии.