Румунія заперечує, що "Шахеди" вибухнули на її території

У Міністерстві оборони Румунії заперечили інформацію української сторони про падіння російських ударних дронів на території Румунії під час нічної атаки 4 вересня.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву про це опублікувало Міністерство національної оборони Румунії.

Румунське оборонне відомство заявило, що "категорично заперечує" падіння російських безпілотників на території Румунії: "Міністерство категорично заперечує інформацію, що з'явилася в публічному просторі, про так звану ситуацію... за якої російські безпілотники впали на національну територію Румунії".

"Відповідальні структури Міністерства національної оборони у реальному часі моніторили ситуацію у зв’язку з атакою російських безпілотників проти інфраструктури біля українських портів на Дунаї і минулої ночі, і в суботу та неділю. У жодному з епізодів використані РФ ударні засоби не становили прямої воєнної загрози для національної території чи територіальних вод Румунії", – йдеться у заяві.

Одночасно міністерство наголосило, що вважає ці атаки РФ невиправданими і такими, що суперечать міжнародному гуманітарному праву.

Міноборони додає, що застосовує заходи підвищеної пильності на суходолі, у морі та у повітрі і "робить свій внесок у посилення оборони й стримування на східному фланзі згідно з національними планами та планами у рамках НАТО".

Як відомо, в МЗС України з посиланням на Держприкордонслужбу повідомили, що під час атаки на українські порти на Дунаї у ніч на 4 вересня російські "Шахеди" впали на території Румунії, та додали фото вибуху з іншого боку Дунаю.

У лютому Румунія вже фіксувала проліт російських ракет поблизу своїх кордонів. Київ тоді повідомив, що дві російські крилаті ракети "Калібр" перетнули кордон України з Молдовою та пролетіли у повітряному просторі Румунії.

З початком російських ударів у серпні 2023 року по інфраструктурі Ізмаїла та Рені Румунія також перевіряла, чи падали дрони або уламки від них на її території.