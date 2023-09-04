Кулеба розповів, що відбувається з рішеннями про постачання Україні Taurus і ATACMS

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував можливість ухвалення рішення у США та Німеччині щодо передачі Україні далекобійних ракет ATACMS і Taurus.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Кулеби, канцлер Німеччини Олаф Шольц має ухвалити рішення щодо передачі Україні Taurus.

"Я думаю, що у канцлера Німеччини лежить це рішення (про передання Україні ракет Taurus. – Ред.) на столі. Він має його прийняти", - зазначив український міністр.

Він додав, що рішення щодо можливого постачання ракет ATACMS Україні з боку США теж ще відкрите.

"В останній розмові з держсекретарем ми це обговорювали, він підтвердив, що вони здійснюють аналіз деяких моментів, пов'язаних із застосуванням, кількістю, щоб ухвалити остаточне рішення. Але нагадаю, що Велика Британія і Франція надали нам далекобійні ракети, тому буде більш ніж природно, якщо Німеччина і США приєднаються до цієї коаліції", – підкреслив Кулеба.

Уряд Німеччини поки що не визначився, чи постачатиме Україні Taurus. Водночас в Україні впевнені, що це рішення не ухвалюватимуть "цілий рік".

Щодо постачання ракет ATACMS український президент Володимир Зеленський нещодавно заявляв, що вірить у те, що Україна отримає результат від США, як це було з іншими видами озброєння.

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