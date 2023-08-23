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Зеленський про далекобійні ракети зі США: Ми точно отримаємо результат

Середа, 23 серпня 2023, 18:25

Президент Володимир Зеленський вважає, що в переговорах про постачання далекобійних ракет Україна отримає результат, як це вже було з іншими видами озброєнь.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками саміту Кримської платформи в Києві, передає кореспондент "Європейської правди".

Відповідаючи на питання про переговори зі США щодо далекобійних ракет (імовірно, маються на увазі ATACMS), Зеленський зазначив, що й він особисто, й дипломатична команда України над цим працюють.

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"Ми лобіюємо це через різні двері, скажімо так, але ми точно отримаємо результат", – підкреслив він.

Глава держави нагадав, що аналогічні переговори Україна вела із Великою Британією та Францією щодо постачання "серйозних ракет" Storm Shadow і SCALP відповідно.

"Що стосується іншої далекобійної зброї: це непросто, я впевнений, буде результат, так само як і буде результат із винищувачами. Він уже є", – зазначив Зеленський.

Армійські тактичні ракетні системи ATACMS – це ракети класу "земля-земля" з дальністю близько 300 кілометрів, що приблизно в чотири рази більше, ніж ракети, які використовуються мобільними системами HIMARS, які США почали надсилати в Україну минулого року.

Під час саміту НАТО у Вільнюсі президент України Володимир Зеленський повідомляв, що під час переговорів із лідером США Джо Байденом порушував питання надання Україні далекобійних ракет ATACMS, але домовленостей станом на зараз немає.

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