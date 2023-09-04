Кулеба рассказал, что происходит с решениями о поставках Украине Taurus и ATACMS

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал возможность принятия решения в США и Германии о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS и Taurus.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Кулебы, канцлер Германии Олаф Шольц должен принять решение о передаче Украине Taurus.

"Я думаю, что у канцлера Германии лежит это решение (о передаче Украине ракет Taurus. – Ред.) на столе. Он должен его принять", – отметил украинский министр.

Он добавил, что решение относительно возможной поставки ракет ATACMS Украине со стороны США тоже еще открыто.

"В последнем разговоре с госсекретарем мы это обсуждали, он подтвердил, что они осуществляют анализ некоторых моментов, связанных с применением, количеством, чтобы принять окончательное решение. Но напомню, что Великобритания и Франция предоставили нам дальнобойные ракеты, поэтому будет более чем естественно, если Германия и США присоединятся к этой коалиции", – подчеркнул Кулеба.

Правительство Германии пока не определилось, будет ли поставлять Украине Taurus. В то же время в Украине уверены, что это решение не будет приниматься "целый год".

Относительно поставок ракет ATACMS украинский президент Владимир Зеленский недавно заявлял, что верит в то, что Украина получит результат от США, как это было с другими видами вооружения.

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