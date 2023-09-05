Лидера Гагаузии могут отстранить от должности из-за вмешательства скандального олигарха

В Молдове башкана (главу) автономного региона Гагаузия Евгению Гуцул могут оштрафовать или отстранить от должности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавское издание Nokta.

Прокуратура Гагаузии начала производство в отношении Гуцул за то, что она делегировала свои полномочия скандальному молдавскому бизнесмену Илану Шору.

Основанием стало заявление двух гагаузских активистов.

Прокуратура квалифицировала действия Гуцул как правонарушение и открыла дело по факту превышения власти и служебных полномочий.

Также ведомство обратилось к Народному собранию Гагаузии и попросило делегировать человека, который будет представлять их интересы в суде на процессе против Гуцул.

Согласно Уголовному кодексу, превышение полномочий или служебных обязанностей влечет за собой наложение штрафа 1500-4500 леев (85-225 долларов) с лишением права занимать определенную должность или право осуществлять конкретную деятельность на срок от 3 месяцев до года.

Напомним, в Гагаузии 14 мая состоялся второй тур выборов главы региона. По данным Центризбиркома, победу одержала кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул.

Церемония ее инаугурации прошла с нарушениями процедур. Впоследствии членов исполнительного комитета вместо Евгении Гуцул представлял Илан Шор.

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