У Вірменії пройдуть спільні із США навчання

У Вірменії пройдуть десятиденні спільні із США навчання у рамках підготовки до участі у міжнародних миротворчих місіях.

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн", пише "Європейська правда".

Міністерство оборони Вірменії оголосило, що 11-20 вересня на базі навчального центру "Зар" пройдуть спільні вірменсько-американські навчання EAGLE PARTNER 2023.

"Навчання передбачають операції зі стабілізації відносин між конфліктуючими сторонами під час виконання миротворчих завдань. Мета навчання – підвищення рівня злагодження підрозділів, що беруть участь у міжнародних миротворчих місіях, обмін передовим досвідом у сфері управління і тактичної комунікації, підвищення готовності вірменського підрозділу до планових оцінок концепції оперативного потенціалу програми НАТО "Партнерство задля миру", – розповіли у Міноборони Вірменії.

Нагадаємо, нещодавно прем’єр країни Нікол Пашинян заявив, що залежність Вірменії у сфері безпеки від одного центру, яким була Росія, виявилась стратегічною помилкою.

На початку цього року Міноборони Вірменії повідомило Організації договору колективної безпеки, що Єреван не вважає за доцільне проводити у країні військові навчання організації. Потім Вірменія відмовилася від своєї квоти заступника генерального секретаря ОДКБ.