В Армении пройдут совместные с США учения

В Армении пройдут десятидневные совместные с США учения в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях.

Об этом сообщает "Радио Азатутюн", пишет "Европейская правда".

Министерство обороны Армении объявило, что 11-20 сентября на базе учебного центра "Зар" пройдут совместные армянско-американские учения EAGLE PARTNER 2023.

"Учения предусматривают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами во время выполнения миротворческих задач", – рассказали в Минобороны Армении.

Цель учений – повышение уровня слаженности подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях, обмен передовым опытом в сфере управления и тактической коммуникации, повышение готовности армянского подразделения к плановым оценкам концепции оперативного потенциала программы НАТО "Партнерство ради мира".

Напомним, недавно премьер страны Никол Пашинян заявил, что зависимость Армении в сфере безопасности от одного центра, которым была Россия, оказалась стратегической ошибкой.

В начале этого года Минобороны Армении сообщило Организации договора коллективной безопасности, что Ереван не считает целесообразным проводить в стране военные учения организации. Затем Армения отказалась от своей квоты заместителя генерального секретаря ОДКБ.

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