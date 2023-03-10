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Вірменія відмовилася від квоти заступника генсека ОДКБ

П'ятниця, 10 березня 2023, 12:54

Вірменія відмовилася від своєї квоти заступника генерального секретаря Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Цю інформацію вірменській службі "Радіо Свобода" підтвердив речник МЗС Вірменії Ваан Унанян, пише "Європейська правда".

В ОДКБ відреагували на відмову Вірменії проводити військові навчання організації

Водночас речник утримався від коментарів щодо причини відмови від квоти.

Вірменія неодноразово заявляла про своє невдоволення блоком, лідером якого є Росія.

Вірменія вимагала від ОДКБ засудити вторгнення Азербайджану на свою суверенну територію у вересні 2022 року. ОДКБ не виконала цю вимогу. 

Спікер парламенту Вірменії: Єреван не змириться з бездіяльністю ОДКБ

У лютому Вірменія відмовилася від спільних навчань країн-учасниць ОДКБ.

Торік у листопаді прем’єр Вірменії Нікол Пашинян відмовився підписати головні рішення саміту ОДКБ за підсумками зустрічі лідерів організації, яка проходила у Єревані.


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Вірменія Росія

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