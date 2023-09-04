Ла-Манш перетнула найбільша в 2023 році кількість мігрантів

Кількість мігрантів, які прибули до Великої Британії через протоку Ла-Манш у суботу, 2 вересня, стала найвищою за весь час спостережень цього року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC із посиланням на дані британського уряду.

За даними уряду, 872 мігранти та 15 човнів прибули в цей день до Великої Британії, тоді як загальна кількість людей, що висадилися на британські береги у 2023 році, становить 20 973 на 436 невеликих човнах.

Для порівняння, від початку минулого року і до кінця серпня 2022 року загалом 25 043 особи прибули на човнах до Британії.

МВС Британії заявило, що його Оперативне командування малих катерів працює разом із французькими партнерами та іншими відомствами, щоб перешкоджати незаконному переправленню людей.

"Неприйнятна кількість людей, які ризикують своїм життям, здійснюючи ці небезпечні переправи, створює безпрецедентне навантаження на нашу систему надання притулку", – заявив речник МВС.

Він також додав, що завдяки закону про нелегальну міграцію, люди, які прибувають до Великої Британії нелегально, будуть затримані та негайно вислані до країни походження або безпечної третьої країни.

Раніше повідомлялося, що МВС Великої Британії пропонує видавати нелегальним мігрантам GPS-браслети, щоб розв'язати проблему нестачі місць для утримання під вартою.

Нагадаємо, на початку серпня в Англії перша невелика група шукачів притулку оселилася на борту житлової баржі Bibby Stockholm після низки затримок з міркувань безпеки. Деякі правозахисні групи заявили, що розміщення людей на борту баржі є "негуманним".

Через кілька днів шукачів притулку відселили зі скандальної баржі після того, як у воді виявили небезпечну бактерію, яка викликає так звану "хворобу легіонерів".