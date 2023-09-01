Болгарія з початку року не пустила понад 100 тисяч нелегальних мігрантів

З початку року болгарські прикордонники запобігли спробі незаконного перетину кордону з боку Туреччини понад 100 тисяч разів.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на портал БНР, заявив у п’ятницю на парламентських слуханнях міністр внутрішніх справ Болгарії Калін Стоянов.

Стоянов заявив, що на болгарсько-турецькому кордоні відчувається "безпрецедентний тиск", а ситуація через наплив мігрантів "дуже складна".

"Як приклад, можу вам сказати – тільки за останню добу кількість спроб незаконного перетину болгарсько-турецького кордону становить близько 1080", – сказав міністр.

Голова болгарського МВС похвалив болгарські прикордонні служби за те, що вони зупиняють нелегальних мігрантів, й додав, що в майбутньому призначать додаткових прикордонних офіцерів для запобігання перетину кордону.

Болгарія розташована на головному маршруті нелегальної міграції з Близького Сходу та Афганістану до Європи.

Хоча вона встановила паркан з колючим дротом вздовж свого 259-кілометрового кордону з Туреччиною, за допомогою місцевих торговців людьми багатьом мігрантам все ж вдається потрапити в країну.

Саме ризик нелегальної міграції є однією з причин, чому окремі країни ЄС блокують приєднання Болгарії до Шенгенської зони.

У березні Європейська комісія розпочала пілотний проєкт з Болгарією щодо запобігання нелегальному прибуттю людей, посилення управління кордонами та міграцією.