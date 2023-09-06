В Словакии военных привлекут к борьбе с нелегалами

В Словакии 500 военнослужащих ежедневно будут помогать полицейским патрулям в борьбе с нелегальной миграцией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Teraz.

Предложение о привлечении военных на помощь полиции было одобрено словацким правительством в среду со сроком действия до конца года.

Власти Словакии сейчас фиксируют значительный рост вторичной транзитной миграции, показатели которой уже превышают цифры времен миграционного кризиса 2015 года.

Военнослужащие будут помогать полицейским при охране стратегических объектов, а также вместе с ними контролировать транспортные коридоры, идущие через границу.

Премьер-министр Людовит Одор отметил, что на момент, когда полиция обратилась с такой просьбой, интенсивность нелегальной миграции не была настолько значительной, чтобы требовать помощи армии.

Он признал, что войска могли бы быть развернуты на границе в качестве меры предосторожности, но в то же время добавил, что такой шаг вызвал бы больше беспокойства.

Ранее сообщалось, что количество мигрантов, прибывших в Великобританию через пролив Ла-Манш в субботу, 2 сентября, стало наибольшим за все время наблюдений в этом году.

А в Болгарии пограничники предотвратили попытку незаконного пересечения границы со стороны Турции более 100 тысяч раз.