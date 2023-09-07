Словацькі ліберали обіцяють зберегти підтримку України після виборів

Ліберальна словацька партія "Прогресивна Словаччина" продовжить підтримувати Україну разом з європейськими партнерами і партнерами по НАТО, якщо вона отримає владу на виборах в кінці цього місяця, заявив її лідер.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Лідер "Прогресивної Словаччини" Міхал Сімечка назвав вибори 30 вересня вибором між спадкоємністю і різкими змінами, якщо партія колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо SMER-SSD сформує наступний уряд. Фіцо пообіцяв розворот політики.

"Це означатиме поворот на схід (до Росії) і загрозу ізоляції Словаччини", – сказав Сімечка.

"Досі (прем'єр-міністр Угорщини) Віктор Орбан був самотнім троянським конем (президента Росії Владіміра) Путіна в Європі, існує реальна загроза, що Роберт Фіцо стане його партнером у разі перемоги", – додав він.

Словаччина надіслала Україні систему протиповітряної оборони, винищувачі МіГ-29 та іншу військову допомогу у відповідь на російське вторгнення.

Минулого року правоцентристський уряд країни розпався, і з травня при владі перебуває уряд технократів, який веде країну до виборів, зберігаючи зовнішньополітичний курс.

"Я ціную чітку геополітичну лінію підтримки України, приєднання до спільних європейських позицій. Ми будемо підтримувати спадкоємність", – сказав Сімечка.

"Ми будемо відкриті для подальшої підтримки України у будь-який практичний спосіб", – сказав він, хоча більшість засобів, які могли б бути надані Україні, вже були відправлені.

Фіцо, з іншого боку, пообіцяв припинити військову допомогу Україні, а його партія хоче припинення військових дій і дипломатичного вирішення у війні.

"Прогресивна Словаччина" разом з партнером по коаліції перемогла на виборах до Європейського парламенту 2019 року в Словаччині, отримавши 20,1% голосів виборців, але не змогла отримати місця в парламенті на національних виборах роком пізніше.

Згідно з останнім опитуванням громадської думки, проведеним агентством Focus у серпні, вона посідає друге місце після SMER-SSD з 15% проти 20% у лідера.

Очікується, що жодна партія не отримає більшості, і хто сформує наступний урядзалежатиме від позиції невеликих партій, від ліберальних до проросійських націоналістичних, які будуть формувати коаліції з більшими силами.

Як повідомлялося, президентка Словаччини Зузана Чапутова стурбована тим, що після майбутніх парламентських виборів зовнішньополітична позиція країни може стати схожою на позицію угорського прем’єра Віктора Орбана.

Детальніше про передвиборчу ситуацію у Словаччині і загрози для України читайте у статті Розворот Братислави: чи можливо уникнути проросійського реваншу в сусідній Словаччині