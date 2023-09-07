Словацкие либералы обещают сохранить поддержку Украины после выборов

Либеральная словацкая партия "Прогрессивная Словакия" продолжит поддерживать Украину вместе с европейскими партнерами и партнерами по НАТО, если она получит власть на выборах в конце этого месяца, заявил ее лидер.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Лидер "Прогрессивной Словакии" Михал Симечка назвал выборы 30 сентября выбором между преемственностью и резкими изменениями, если партия бывшего премьер-министра Роберта Фицо SMER-SSD сформирует следующее правительство. Фицо пообещал разворот политики.

"Это будет означать поворот на восток (к России) и угрозу изоляции Словакии", – сказал Симечка.

"До сих пор (премьер-министр Венгрии) Виктор Орбан был одиноким троянским конем (президента России Владимира) Путина в Европе, существует реальная угроза, что Роберт Фицо станет его партнером в случае победы", – добавил он.

Словакия направила Украине систему противовоздушной обороны, истребители МиГ-29 и другую военную помощь в ответ на российское вторжение.

В прошлом году правоцентристское правительство страны распалось, и с мая у власти находится правительство технократов, которое ведет страну к выборам, сохраняя внешнеполитический курс.

"Я ценю четкую геополитическую линию поддержки Украины, присоединение к общим европейским позициям. Мы будем поддерживать преемственность", – сказал Симечка.

"Мы будем открыты для дальнейшей поддержки Украины любым практическим способом", – сказал он, хотя большинство средств, которые могли бы быть предоставлены Украине, уже были отправлены.

Фицо, с другой стороны, пообещал прекратить военную помощь Украине, а его партия хочет прекращения военных действий и дипломатического решения в войне.

"Прогрессивная Словакия" вместе с партнером по коалиции победила на выборах в Европейский парламент 2019 года в Словакии, получив 20,1% голосов избирателей, но не смогла получить места в парламенте на национальных выборах годом позже.

Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному агентством Focus в августе, она занимает второе место после SMER-SSD с 15% против 20% у лидера.

Ожидается, что ни одна партия не получит большинства, и кто сформирует следующее правительство будет зависеть от позиции небольших партий, от либеральных до пророссийских националистических, которые будут формировать коалиции с более крупными силами.

Как сообщалось, президент Словакии Зузана Чапутова обеспокоена тем, что после предстоящих парламентских выборов внешнеполитическая позиция страны может стать похожей на позицию венгерского премьера Виктора Орбана.

Подробнее о предвыборной ситуации в Словакии и угрозах для Украины читайте в статье Разворот Братиславы: возможно ли избежать пророссийского реванша в соседней Словакии