Європа вдвічі випередила США за обсягом обіцяної допомоги Україні – дослідження

Європа істотно випередила США за обсягом обіцяної допомоги Україні, загальна сума європейських зобов'язань наразі вдвічі більша.

Про це йдеться у дослідженні Кільського інституту світової економіки, повідомляє "Європейська правда".

За період до 31 липня загальний обсяг допомоги, наданої і обіцяної європейськими донорами, збільшився до 156 мільярдів євро порівняно з трохи менше ніж 70 мільярдами євро від США. "Вперше з початку війни США явно відстають", – йдеться у дослідженні.

Основною причиною цього є новий "Український фонд" ЄС у розмірі 50 мільярдів євро, який, як планують, буде діяти у період з 2023 по 2027 рік. "Український фонд" є частиною бюджету ЄС до 2027 року і демонструє незмінну прихильність підтримці України.

На додаток до нових зобов'язань на рівні ЄС, були оголошені нові важливі багаторічні зобов'язання від окремих європейських країн, зокрема, чотирирічний пакет військової підтримки від Німеччини на суму 10,5 млрд євро (2024-2027 рр.) та норвезька "Програма підтримки Нансена" на суму 6,6 млрд євро протягом п'яти років. Данія, Велика Британія, Швейцарія, Швеція, Португалія і Литва домовились про подальші пакети на кілька років.

"Вражає, як швидко Європа перейшла до постійної, багаторічної програми підтримки України. Для порівняння, США зараз значно відстають, не взявши на себе жодних значних нових зобов'язань за останні місяці.

Подвоєння допомоги ЄС є помітною зміною порівняно з першим роком війни, коли лідером були США", – каже Крістоф Требеш, керівник команди, яка створила Ukraine Support Tracker, і директор дослідницького центру в Інституті світової економіки в Кілі.

Нові багаторічні пакети помітно змінюють рейтинги країн: по відношенню до валового внутрішнього продукту (ВВП) і з урахуванням багаторічних програм Норвегія тепер є найбільшим прихильником України і пообіцяла допомогу в розмірі 1,7 відсотка свого ВВП. Половина програми підтримки Нансена вартістю 6,6 млрд євро призначена для військової допомоги, інша половина – для фінансової та гуманітарної допомоги.

Литва, Естонія та Латвія залишаються на перших місцях рейтингу навіть після врахування багаторічних зобов'язань. Данія піднялася на четверте місце з обсягом допомоги на рівні 1,1% від ВВП. Це стало можливим завдяки Данському національному українському фонду, який виділяє Україні майже 3 мільярди євро.

Що стосується систем важкого озброєння, то відбулося багато нових поставок. Частка фактично поставлених систем порівняно із зобов'язаннями зросла на п'ять відсоткових пунктів до 69%. Проте розрив між зобов'язаннями і поставками все ще залишається значним, особливо щодо танків, артилерійських боєприпасів і систем протиракетної оборони.

"Незважаючи на багатообіцяючі нові зобов'язання, поки що не зрозуміло, скільки саме буде поставлено і коли. У минулому європейські донори часто не поспішали з поставками, але сподіваємось, що в майбутньому це буде не так", – каже Требеш.

Як повідомляли, держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва оголосив, що Вашингтон виділить для допомоги Україні понад мільярд доларів.

Раніше США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли боєприпаси зі збідненим ураном.