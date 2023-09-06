Блінкен: США виділять понад мільярд доларів на допомогу України

Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Вашингтон виділить для допомоги Україні понад мільярд доларів.

Про це він сказав на пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми продовжимо стояти на боці України, і сьогодні ми оголошуємо про нову допомогу на загальну суму понад 1 мільярд доларів у рамках цих спільних зусиль", – зазначив держсекретар.

За його словами, сюди входить 665,5 мільйона доларів на нову військову і цивільну допомогу у сфері безпеки.

"Загалом від початку російської агресії ми виділили понад 43 мільярди доларів на допомогу у сфері безпеки", – додав Блінкен.

Ентоні Блінкен прибув з офіційним візитом до Києва у середу вранці.

Перебуваючи в Києві, Блінкен сказав, що Вашингтон бачить прогрес українського контрнаступу, і Штати подбають про те, щоб Україна і зараз, і в довгостроковій перспективі мала необхідну допомогу.

Раніше США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли боєприпаси зі збідненим ураном