Єврокомісія опублікувала поради для бізнесу, як не допомагати Росії обходити санкції

Єврокомісія опублікувала методичні рекомендації для бізнесу щодо того, як не стати співучасниками обходу санкцій проти Росії, ведучи торгівлю з третіми країнами.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Єврокомісія нагадує, що європейські оператори зобов’язані проявляти "належну пильність", коли торгують з третьою країною, аби виключити ризики, що їхні партнери є посередниками для обходу санкцій.

Для бізнесу у сферах, де такий ризик підвищений, наводять детальні рекомендації і список "червоних прапорців", які мають викликати підозри під час оцінки торгового партнера.

"Росія застосовує все більш винахідливі схеми для обходу обмежень і намагається далі купувати товари, які вкрай потрібні її оборонно-промисловому комплексу для продовження агресивної війни проти України", – зазначає Єврокомісія.

Нагадаємо, останній пакет санкцій ЄС у зв’язку з війною РФ проти України спрямований передусім на боротьбу з обходом вже існуючих санкцій.

Нещодавно стало відомо, що у Німеччині ведуть слідство щодо бізнесмена через німецьку електроніку в російських безпілотниках "Орлан".