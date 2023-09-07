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Єврокомісія опублікувала поради для бізнесу, як не допомагати Росії обходити санкції

Четвер, 7 вересня 2023, 13:50

Єврокомісія опублікувала методичні рекомендації для бізнесу щодо того, як не стати співучасниками обходу санкцій проти Росії, ведучи торгівлю з третіми країнами.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Єврокомісія нагадує, що європейські оператори зобов’язані проявляти "належну пильність",  коли торгують з третьою країною, аби виключити ризики, що їхні партнери є посередниками для обходу санкцій.

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Для бізнесу у сферах, де такий ризик підвищений, наводять детальні рекомендації і список "червоних прапорців", які мають викликати підозри під час оцінки торгового партнера.

"Росія застосовує все більш винахідливі схеми для обходу обмежень і намагається далі купувати товари, які вкрай потрібні її оборонно-промисловому комплексу для продовження агресивної війни проти України", – зазначає Єврокомісія.  

Нагадаємо, останній пакет санкцій ЄС у зв’язку з війною РФ проти України спрямований передусім на боротьбу з обходом вже існуючих санкцій. 

Нещодавно стало відомо, що у Німеччині ведуть слідство щодо бізнесмена через німецьку електроніку в російських безпілотниках "Орлан".

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