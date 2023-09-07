Еврокомиссия опубликовала советы для бизнеса, как не помогать России обходить санкции

Еврокомиссия опубликовала методические рекомендации для бизнеса о том, как не стать соучастниками обхода санкций против России, ведя торговлю с третьими странами.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Еврокомиссия напоминает, что европейские операторы обязаны проявлять "должную бдительность", когда торгуют с третьей страной, чтобы исключить риски, что их партнеры являются посредниками для обхода санкций.

Для бизнеса в сферах, где такой риск повышен, приводятся подробные рекомендации и список "красных флажков", которые должны вызывать подозрения при оценке торгового партнера.

"Россия применяет все более изобретательные схемы для обхода ограничений и пытается дальше покупать товары, которые крайне необходимы ее оборонно-промышленному комплексу для продолжения агрессивной войны против Украины", – отмечает Еврокомиссия.

Напомним, последний пакет санкций ЕС в связи с войной РФ против Украины направлен прежде всего на борьбу с обходом уже существующих санкций.

Недавно стало известно, что в Германии ведут следствие в отношении бизнесмена из-за немецкой электроники в российских беспилотниках "Орлан".