Австрія викликала посла ЄС через слова про "криваві гроші" для Росії

Міністерство закордонних справ Австрії заявило в четвер, що викликає представника ЄС у Відні Мартіна Зельмайра, який критикує за повільні темпи відмови від російського газу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на австрійське інформаційне агентство APA.

Зельмайр зробив ці заяви на заході у Відні в середу ввечері.

"Боже мій, 55% австрійського газу продовжує надходити з Росії", – зазначив європейський дипломат.

Він висловив здивування відсутністю протестів з приводу того, що газові платежі від Австрії фінансують російське вторгнення в Україну, додавши, що "криваві гроші щодня відправляються в Росію".

Після цього МЗС Австрії оголосило про наміри викликати Зельмайра. У відомстві зазначили, що дипломат наразі перебуває за межами країни, але зустріч відбудеться після його повернення.

Раніше міністерка енергетики Австрії Леонор Гевесслер закликала вітчизняних постачальників прискорити процес відмови від російського газу на зустрічі з енергетичними компаніями. Водночас федерація австрійської промисловості закликала уряд вжити додаткових заходів для забезпечення надійного газопостачання.

А канцлер Австрії Карл Негаммер виправдав продовження постачання газу з РФ, серед іншого, відсутністю альтернатив.