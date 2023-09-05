В Австрії пояснили продовження залежності від російського газу
Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив про те, що Відень почав ставати менш залежним від російського газу ще минулого року.
Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв'ю суспільному мовнику ORF.
Канцлер виправдав продовження постачання газу з РФ, серед іншого, відсутністю альтернатив. За його словами, хоча російський газ не дешевший, ніж з інших країн, трубопровідна система створює великі проблеми.
"Ми працюємо над розширенням постачання з Італією та Німеччиною. Ми також контактуємо з Хорватією", – зауважив Негаммер.
Раніше міністерка енергетики Австрії Леонор Гевесслер закликала вітчизняних постачальників прискорити процес відмови від російського газу на зустрічі з енергетичними компаніями. Водночас федерація австрійської промисловості закликала уряд вжити додаткових заходів для забезпечення надійного газопостачання.
Одним з ключових питань є запобігання потенційному дефіциту, який може виникнути внаслідок закінчення терміну дії контракту на транзит газу між Україною та Росією до кінця 2024 року.
У травні Європейська комісія зазначила, що Австрія не має чітко визначеного короткострокового плану скорочення імпорту російського газу, зробивши висновок, що "потенціал виробництва і транспортування відновлюваних газів ще недостатньо використаний".
Нагадаємо, у травні Європейський Союз оголосив, що зміг подолати залежність від російських енергоносіїв завдяки плану ЄС щодо скорочення споживання газу.
План ЄС щодо скорочення споживання газу в усьому Євросоюзі на 15%, щоб упоратися з газовою кризою через війну Росії, почав діяти торік у серпні.
Цьогоріч у Єврокомісії вирішили запропонувати країнам ЄС добровільно продовжити скорочення споживання газу на 15% і надалі.