Австрия вызвала посла ЕС из-за слов о "кровавых деньгах" для России

Министерство иностранных дел Австрии заявило в четверг, что вызывает представителя ЕС в Вене Мартина Зельмайра, который критикует страну за медленные темпы отказа от российского газа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на австрийское информационное агентство APA.

Зельмайр сделал эти заявления на мероприятии в Вене в среду вечером.

"Боже мой, 55% австрийского газа продолжает поступать из России", – отметил европейский дипломат.

Он выразил удивление отсутствием протестов по поводу того, что газовые платежи от Австрии финансируют российское вторжение в Украину, добавив, что "кровавые деньги ежедневно отправляются в Россию".

После этого МИД Австрии объявил о намерениях вызвать Зельмайра. В ведомстве отметили, что дипломат сейчас находится за пределами страны, но встреча состоится после его возвращения.

Ранее министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер призвала отечественных поставщиков ускорить процесс отказа от российского газа на встрече с энергетическими компаниями. В то же время федерация австрийской промышленности призвала правительство принять дополнительные меры для обеспечения надежного газоснабжения.

А канцлер Австрии Карл Нехаммер оправдал продолжение поставок газа из РФ, среди прочего, отсутствием альтернатив.