Австрія закликала вітчизняних постачальників прискорити відмову від газу РФ

Міністерка енергетики Австрії Леонор Гевесслер закликала вітчизняних постачальників прискорити процес відмови від російського газу на зустрічі з енергетичними компаніями в понеділок.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Euractiv.

На зустрічі з енергетичними компаніями Гевесслер обговорила плани диверсифікації газопостачання, оскільки, за її словами, прогрес, досягнутий у відмові від російського газу, хоча і є, але недостатній з точки зору швидкості.

"Йдеться про те, щоб зробити останній крок", – сказала вона після зустрічі, вказавши на додаткові заходи, які необхідні через постійну невизначеність на ринку.

Гевесслер зазначила також, що Австрія готова до майбутньої зими, оскільки її газосховища будуть заповнені на 80%.

Вона підкреслила, що 13 терават-годин газу вже зареєстровано для закупівлі через європейську платформу закупівлі газу, що становить понад 10% річного обсягу поставок.

Водночас колишній голова E-Control Вальтер Больц застеріг Австрію від самозаспокоєння, незважаючи на нещодавнє відновлення оптових цін на газ після минулорічних цінових стрибків.

Він також застеріг, що раптове припинення поставок може швидко призвести до дефіциту і зростання цін. "Ми не повинні дати себе заколисати", – сказав він.

Федерація австрійської промисловості також закликала уряд вжити додаткових заходів для забезпечення надійного газопостачання.

Одним з ключових питань є запобігання потенційному дефіциту, який може виникнути внаслідок закінчення терміну дії контракту на транзит газу між Україною та Росією до кінця 2024 року.

У травні Європейська комісія зазначила, що Австрія не має чітко визначеного короткострокового плану скорочення імпорту російського газу, зробивши висновок, що "потенціал виробництва і транспортування відновлюваних газів ще недостатньо використаний".

Нагадаємо, у травні Європейських Союз оголосив, що зміг подолати залежність від російських енергоносіїв завдяки плану ЄС щодо скорочення споживання газу.

План ЄС щодо скорочення споживання газу в усьому Євросоюзі на 15%, щоб упоратися з газовою кризою через війну Росії, почав діяти торік у серпні.

Цьогоріч у Єврокомісії вирішили запропонувати країнам ЄС добровільно продовжити скорочення споживання газу на 15% і надалі.