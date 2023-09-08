Фінляндія припиняє надавати тимчасовий захист громадянам третіх країн, що втекли з України

Фінляндія більше не надає статусу тимчасового захисту і посвідок на проживання громадянам третіх країн, які втекли з України.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у рішенні уряду Фінляндії.

Фінський уряд ухвалив відповідне рішення у четвер.

Так, Фінляндія не надаватиме тимчасового захисту громадянам третіх країн, якщо вони не отримали під час свого перебування в Україні міжнародного захисту або посвідки на постійне проживання.

Після нападу Росії на Україну Фінляндія ухвалила рішення надавати захист і громадянам третіх країн, які втекли з України через війну, але до того не мали міжнародного захисту або посвідки на постійне проживання в Україні.

Ухвалена в четвер постанова не вплине на вже ухвалені рішення щодо надання статусу тимчасового захисту або видачі посвідок на проживання.

Схвалені раніше посвідки на проживання дійсні до 4 березня наступного року.

Як повідомлялося, у Норвегії фіксують різке зростання числа біженців із України.

А в Ірландії українських біженців можуть розміщувати у наметах через брак житла, який уряд країни назвав суттєвим.