Финляндия прекращает давать временную защиту гражданам третьих стран, бежавшим из Украины

Финляндия больше не предоставляет статуса временной защиты и вида на жительство гражданам третьих стран, которые сбежали из Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в решении правительства Финляндии.

Финское правительство приняло соответствующее решение в четверг.

Так, Финляндия не будет предоставлять временной защиты гражданам третьих стран, если они не получили во время своего пребывания в Украине международной защиты или вида на жительство.

После нападения России на Украину Финляндия приняла решение предоставлять защиту и гражданам третьих стран, которые бежали из Украины из-за войны, но до того не имели международной защиты или постоянного вида на жительство в Украине.

Принятое в четверг постановление не повлияет на уже принятые решения о предоставлении статуса временной защиты или выдачи видов на жительство.

Одобренные ранее виды на жительство действительны до 4 марта следующего года.

Как сообщалось, в Норвегии фиксируют резкий рост притока беженцев из Украины.

А в Ирландии украинских беженцев могут размещать в палатках из-за нехватки жилья, которую правительство страны назвало существенной.