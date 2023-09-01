В Ірландії українських біженців розміщуватимуть у наметах

В Ірландії з наступного тижня українських біженців можуть розміщувати у наметах через брак житла, який уряд країни назвав суттєвим.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTE.

Департамент інтеграції у своїй заяві зазначив, що за літні місяці збільшилася кількість людей, які тікають від війни в Україні.

З 1 травня до Ірландії прибуло понад 10 тисяч українців, в середньому близько 650 осіб на тиждень.

"У зв'язку із суттєвою нестачею (житла – ред.), очікується, що з наступного тижня для новоприбулих з України будуть використовуватися наметові містечка", – йдеться у заяві.

До дефіциту житла призвело зменшення вільних студентських гуртожитків, де влітку розміщувались близько п’яти тисяч українців. Однак зараз багато студентів повертаються до коледжів.

Загалом близько 93 тисяч українців попросили притулку в Ірландії.

Наразі ще не вирішено, де будуть розташовані намети, а також не зрозуміло, скільки людей зможуть ними користуватися.

Водночас представник Департаменту інтеграції зазначив, що влада хоче уникнути використання наметів для розміщення біженців.

Раніше повідомлялося, що українським біженцям, які проживають у готелі в західноірландському графстві Мейо, загрожує виселення за відмову платити за харчування.

Станом на 30 червня цього року майже 4,07 мільйона негромадян ЄС, які залишили Україну через війну, мали статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу.