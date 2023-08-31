У Норвегії фіксують різке зростання біженців із України

Норвезький директорат із питань імміграції (UDI) за останній тиждень зареєстрував 1084 заяви про надання притулку від громадян України, що разом із іншими прибулими відповідає рівням початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це відомство повідомило в четвер, пише "Європейська правда".

За словами директора UDI Фроде Форфанга, останніми днями в Норвегії спостерігають більшу кількість прибулих з України, ніж раніше – в середньому понад 150 людей на день.

Загалом, з урахуванням шукачів притулку з інших країн, середній показник прибулих за минулий тиждень становить 174 людини на добу – це найвищий середній показник з 23 квітня 2022 року.

На цьому тлі заповнюваність імміграційних центрів уже перевищила очікуваний показник у 10 тисяч і становить понад 12 тисяч.

"У зв'язку з цим ми запровадили деякі додаткові заходи. Час покаже, чи це тимчасова тенденція, чи вона залишиться стабільною на такому високому рівні", – зазначив Фофанга.

Станом на 31 серпня до Норвегії прибули 56 707 українських біженців, з них понад 20 тисяч – цього року. Крім того, за останні дні до країни прибула також низка українців, яких ще не зареєстрували як біженців.

Як повідомлялось, чисельність населення Норвегії в першому кварталі 2023 року перевищила 5,5 мільйона людей попри низьку народжуваність, насамперед за рахунок прибуття великої кількості біженців з України.