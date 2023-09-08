Пентагон продовжив навчання українських військових на танках Abrams

Майже 200 українських військових ще декілька тижнів продовжать вдосконалювати навички управління та ремонту американських танків Abrams до завершення основного курсу комбінованих навчань.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у коментарі "Голосу Америки" розповів речник командування Сухопутних сил США в Європі та Африці Мартін О'Доннелл.

За його словами, на запит української сторони навчання продовжили до того часу, поки триває переоснащення 31 американського танка, які готуються відправити до України.

"На запит України військові підтримуватимуть свої навички керування та ремонту до того, як 31 танк, який США зобов'язались переобладнати та надати Україні восени, буде готовий", – заявив О'Доннелл, додавши, що тренування займуть кілька тижнів.

Навчання відбуваються на американській базі в Німеччині.

Загалом США планують надати Україні 31 танк Abrams. У серпні стало відомо, що перші танки Abrams уже готові до відправлення в Україну.

Нагадаємо, в одному з останніх пакетів допомоги від США містяться снаряди зі збідненим ураном для Abrams.