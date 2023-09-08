Пентагон продлил обучение украинских военных на танках Abrams

Почти 200 украинских военных еще несколько недель продолжат совершенствовать навыки управления и ремонта американских танков Abrams до завершения основного курса комбинированных учений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии "Голосу Америки" рассказал представитель командования Сухопутных сил США в Европе и Африке Мартин О'Доннелл.

По его словам, по запросу украинской стороны обучение продлили до тех пор, пока продолжается переоснащение 31 американского танка, которые готовятся отправить в Украину.

"По запросу Украины военные будут поддерживать свои навыки управления и ремонта до того, как 31 танк, который США обязались переоборудовать и предоставить Украине осенью, будут готовы, – заявил О'Доннелл, добавив, что тренировки займут несколько недель.

Учения проходят на американской базе в Германии.

В целом США планируют предоставить Украине 31 танк Abrams. В августе стало известно, что первые танки Abrams уже готовы к отправке в Украину.

Напомним, в одном из последних пакетов помощи от США содержатся снаряды с обедненным ураном для Abrams.