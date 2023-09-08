У Польщі провели перші стрільби із закуплених у США Abrams
П'ятниця, 8 вересня 2023, 19:33
Польські танкісти на полігоні зробили перші бойові постріли з танків Abrams, які Варшава закупила в США.
Як пише "Європейська правда", про це у Twitter повідомив міністр оборони Маріуш Блащак.
За його словами, на полігоні у Бедрусько перші бойові стрільби завершили танкісти 1-ї Варшавської бронетанкової бригади.
Pierwsze strzelanie z polskich 🇵🇱 czołgów #Abrams na poligonie w Biedrusku. Czołgiści z @1WBPanc są już po pierwszych strzelaniach bojowych. To kolejny krok wzmacniający zdolności obrony i odstraszania #WojskoPolskie. pic.twitter.com/6Po5j1mryT— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) September 8, 2023
"Це ще один крок у посиленні можливостей захисту та стримування (потенційного ворога) з боку армії Польщі", – додав Блащак.
Нагадаємо, у червні до Польщі прибули перші 14 танків Abrams з тих, які очікують від США.
Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що до кінця року країна отримає ще 28 танків, а в 2024 році – ще 42.
У березні 2022 року Конгрес США схвалив продаж танків Abrams Польщі. Згідно з угодою, до країни має бути поставлено 250 танків M1A2 Abrams у новій комплектації разом із супутнім обладнанням та навчальним комплексом.
Як стало відомо раніше, у Польщі відкриється центр ремонту танків Abrams.