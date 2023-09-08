В Польше провели первые стрельбы из закупленных у США Abrams

Польские танкисты на полигоне сделали первые боевые выстрелы из танков Abrams, которые Варшава закупила в США.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter сообщил министр обороны Мариуш Блащак.

По его словам, на полигоне в Бедруско первые боевые стрельбы завершили танкисты 1-й Варшавской бронетанковой бригады.

Pierwsze strzelanie z polskich 🇵🇱 czołgów #Abrams na poligonie w Biedrusku. Czołgiści z @1WBPanc są już po pierwszych strzelaniach bojowych. To kolejny krok wzmacniający zdolności obrony i odstraszania #WojskoPolskie. pic.twitter.com/6Po5j1mryT — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) September 8, 2023

"Это еще один шаг в усилении возможностей защиты и сдерживания (потенциального врага) со стороны армии Польши", – добавил Блащак.

Напомним, в июне в Польшу прибыли первые 14 танков Abrams из тех, которые ожидают от США.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что до конца года страна получит еще 28 танков, а в 2024 году – еще 42.

В марте 2022 года Конгресс США одобрил продажу танков Abrams в Польше. Согласно соглашению, в страну должно быть поставлено 250 танков M1A2 Abrams в новой комплектации вместе с сопутствующим оборудованием и учебным комплексом.

Как стало известно, в Польше откроется центр ремонта танков Abrams.