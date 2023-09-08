У Грузії кількість жертв повені збільшилася до трьох
П'ятниця, 8 вересня 2023, 21:30
У Грузії внаслідок повені, яка накрила кілька районів, кількість загиблих збільшилася до трьох.
Такі дані озвучило Міністерство внутрішніх справ країни, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузія Online".
За даними грузинського МВС, серед жертв стихії – двоє підлітків.
Наразі близько 50 громадян перевезено із зони стихії в безпечне місце.
У регіоні Гурія мобілізовано як живу силу, важку техніку, плавзасоби, так і групу кінологів із відповідних підрозділів МВС. Для спостереження в зоні стихії використовуються спеціальні дрони.
Раніше повідомлялося, що у кількох районах Грузії негода призвела до зсувів і підтоплень.
Нагадаємо, у Греції внаслідок сильних повеней загинули вже десять осіб.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.