У Грузії кількість жертв повені збільшилася до трьох

У Грузії внаслідок повені, яка накрила кілька районів, кількість загиблих збільшилася до трьох.

Такі дані озвучило Міністерство внутрішніх справ країни, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузія Online".

За даними грузинського МВС, серед жертв стихії – двоє підлітків.

Наразі близько 50 громадян перевезено із зони стихії в безпечне місце.

У регіоні Гурія мобілізовано як живу силу, важку техніку, плавзасоби, так і групу кінологів із відповідних підрозділів МВС. Для спостереження в зоні стихії використовуються спеціальні дрони.

Раніше повідомлялося, що у кількох районах Грузії негода призвела до зсувів і підтоплень.

Нагадаємо, у Греції внаслідок сильних повеней загинули вже десять осіб.