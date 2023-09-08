Кількість жертв масштабних повеней у Греції зросла до 10, четверо зникли безвісти

Кількість жертв сильних повеней в центральній Греції зросла до 10 осіб, ще четверо вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Рятувальні бригади на гелікоптерах і човнах евакуювали сотні людей із затоплених сіл у безпечні місця.

У Греції зливи перетворили струмки на бурхливі потоки, які прорвали дамби, розмили дороги і мости, а також віднесли автомобілі в море.

AP

AP

AP

Влада заявила, що у деяких районах за 12 годин випало вдвічі більше середньорічної норми опадів, зокрема в Афінах.

Хоча зливи вщухли до п'ятниці, вода продовжувала підійматися після того, як річка Піней вийшла з берегів біля міста Лариса – одного з найбільших міст Греції з населенням близько 150 тисяч осіб.

Раніше повідомлялося, що жителі грецького села Метаморфосі у центральній частині країни були змушені рятуватися на дахах, тому що будинки фактично пішли під воду.

Крім того, щонайменше семеро людей загинули внаслідок сильних дощів, що спричинили раптові повені на північному заході Туреччини.