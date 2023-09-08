У Грузії через повінь загинула дитина, двоє людей зникли безвісти
П'ятниця, 8 вересня 2023, 12:41
У кількох районах Грузії негода призвела до зсувів і підтоплень, відомо про загибель щонайменш однієї людини.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".
У кількох регіонах країни після нічної негоди повалені дерева, пошкоджені лінії електропередачі, затоплені будинки і городи.
В МВС повідомили про загибель дитини у селі Джуматі в Гурії внаслідок затоплення будинку. Рятувальники шукають ще одного дорослого і дитину.
У Кахеті постраждала жінка, на яку впало дерево.
У Кобулетському муніципалітеті в Аджарії у кількох селах затоплені подвір’я і перші поверхи будинків.
МВС Грузії закликає мешканців постраждалих районів утриматися від поїздок та стежити за сповіщеннями служби з надзвичайних ситуацій.
Одночасно від повеней потерпає Греція, окремі села майже повністю пішли під воду.
Нагадаємо, на початку серпня у Грузії внаслідок зсуву в курортному селищі Шові загинули понад 30 людей. Двох зниклих досі не знайшли.