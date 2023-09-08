У Грузії через повінь загинула дитина, двоє людей зникли безвісти

У кількох районах Грузії негода призвела до зсувів і підтоплень, відомо про загибель щонайменш однієї людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

У кількох регіонах країни після нічної негоди повалені дерева, пошкоджені лінії електропередачі, затоплені будинки і городи.

Джерело: Новости-Грузия

В МВС повідомили про загибель дитини у селі Джуматі в Гурії внаслідок затоплення будинку. Рятувальники шукають ще одного дорослого і дитину.

У Кахеті постраждала жінка, на яку впало дерево.

У Кобулетському муніципалітеті в Аджарії у кількох селах затоплені подвір’я і перші поверхи будинків.

МВС Грузії закликає мешканців постраждалих районів утриматися від поїздок та стежити за сповіщеннями служби з надзвичайних ситуацій.

Одночасно від повеней потерпає Греція, окремі села майже повністю пішли під воду.

Нагадаємо, на початку серпня у Грузії внаслідок зсуву в курортному селищі Шові загинули понад 30 людей. Двох зниклих досі не знайшли.