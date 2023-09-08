В Грузии количество жертв наводнения увеличилось до трех

В Грузии в результате наводнения, которое накрыло несколько районов, количество погибших увеличилось до трех.

Такие данные озвучило Министерство внутренних дел страны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

По данным грузинского МВД, среди жертв стихии – двое подростков.

Сейчас около 50 граждан перевезено из зоны стихии в безопасное место.

В регионе Гурия мобилизованы как живая сила, тяжелая техника, плавсредства, так и группа кинологов из соответствующих подразделений МВД. Для наблюдения в зоне стихии используются специальные дроны.

Ранее сообщалось, что в нескольких районах Грузии непогода привела к оползням и подтоплениям.

Напомним, в Греции уже десять человек погибли в результате масштабных наводнений.