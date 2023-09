Активісти Greenpeace почали протести проти німецького газопроводу СПГ

Активісти Greenpeace розпочали акцію протесту проти будівництва трубопроводу від німецького острова Рюген у Балтійському морі до нового термінала по прийому скрапленого природного газу (СПГ).

Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство DPA.

Організація повідомила, що активісти використали три гумові човни, щоб заблокувати судно, яке перевозило секції труб для проєкту в порту Мукран на острові Рюген.

На фотографіях, розміщених Greenpeace у Twitter, видно, що червоний борт корабля розмалювали гаслом "Ні новому газу!", тоді як екіпаж корабля спрямував водяний шланг на один з човнів.

#NoNEWGas 🔥✖️

Activists from @greenpeace_de, @greenpeacedk & @Greenpeace_PL protest against the largest #LNG project off the island of Rügen in the Baltic Sea.

Germany is about to make itself dependent on climate-damaging gas for decades. AGAIN! pic.twitter.com/S4gx8knoZK