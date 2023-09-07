Активісти Greenpeace почали протести проти німецького газопроводу СПГ

Активісти Greenpeace розпочали акцію протесту проти будівництва трубопроводу від німецького острова Рюген у Балтійському морі до нового термінала по прийому скрапленого природного газу (СПГ).

Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство DPA.

Організація повідомила, що активісти використали три гумові човни, щоб заблокувати судно, яке перевозило секції труб для проєкту в порту Мукран на острові Рюген.

На фотографіях, розміщених Greenpeace у Twitter, видно, що червоний борт корабля розмалювали гаслом "Ні новому газу!", тоді як екіпаж корабля спрямував водяний шланг на один з човнів.

#NoNEWGas 🔥✖️

Activists from @greenpeace_de, @greenpeacedk & @Greenpeace_PL protest against the largest #LNG project off the island of Rügen in the Baltic Sea.

Germany is about to make itself dependent on climate-damaging gas for decades. AGAIN! pic.twitter.com/S4gx8knoZK — Greenpeace e.V. (@greenpeace_de) September 7, 2023

Поліція підтвердила агентству факт інциденту. Активісти також залізли на кран у порту і розгорнули банер з написом "Газ знищує".

Rügen schützen: Kein überflüssiges LNG 🔥



25 Greenpeace-Aktivist:innen protestieren JETZT im Hafen von Mukran gegen den Start der Verlegung einer Gas-Pipeline. #NoNEWGas pic.twitter.com/r0NGiM7WoI — Greenpeace e.V. (@greenpeace_de) September 7, 2023

Щоб зняти протестувальників з крана, прибула висотна рятувальна команда з пожежної бригади, яка вивела з майданчика близько 15 активістів, записала їхні особисті дані і видала офіційні накази не повертатися.

Як повідомила поліція, активістам на надувних човнах вдалося вислизнути з гавані, не будучи заарештованими, однак вони перебувають під слідством за можливі правопорушення, серед яких проведення неоголошеного мітингу, незаконне проникнення на територію та пошкодження майна.

Уряд Німеччини підтримав швидке будівництво кількох терміналів для імпорту СПГ, щоб замінити імпорт російського газу, який було припинено після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Greenpeace різко розкритикував цей трубопровід довжиною близько 50 км, який пролягатиме через кілька морських природоохоронних зон.

Раніше повідомляли, що чотирьох протестувальників Greenpeace, які залізли на будинок прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака в Північному Йоркширі на знак протесту проти розширення видобутку викопного палива, арештували.

Нагадаємо, наприкінці липня Сунак оголосив, що Лондон видасть сотні нових нафтогазових ліцензій для буріння у Північному морі.

У червні у відставку пішов один із міністрів уряду Сунака, заявивши, що прем'єра не цікавлять екологічні питання. Одне з останніх опитувань показало: 67% виборців вважають, що уряд Сунака погано вирішує екологічні питання.