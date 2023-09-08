В Германии произошла серия поджогов на железной дороге: полиция рассматривает политический мотив

В Германии ночью произошла серия пожаров на железнодорожной инфраструктуре на главной линии между Гамбургом и Берлином, что привело к массовым перебоям в движении поездов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Пожары вспыхнули ночью в трех местах на севере Гамбурга в ночь на пятницу, 8 сентября. Из-за огня серьезно пострадали кабельные шахты.

В результате инцидентов были отменены поезда на главном скоростном маршруте между Гамбургом и Берлином, а также поезда дальнего следования между Гамбургом и Ростоком.

Представитель Deutsche Bahn заявил, что движение поездов, скорее всего, не будет восстановлено до утра субботы.

Полиция Гамбурга заявила, что следователи считают, что пожары были "преднамеренными" и что за преступлением стоит "политический мотив". Они добавили, что следователи ищут свидетелей преступления.

Министр транспорта Германии Фолькер Виссинг назвал этот вандализм "формой терроризма".

"Нам повезло, что никто не пострадал", – сказал Виссинг.

На сайте леворадикальной группировки Indymedia было опубликовано анонимное письмо, в котором члены группы взяли на себя ответственность за инциденты.

В письме говорится, что это был протест против "неоколониальной эксплуатации и добычи сырья, разрушающего землю".

Полиция еще не установила подлинность письма.

Руководитель службы безопасности немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn Ганс-Гильмар Ришке заявил, что они находятся в тесном контакте с властями и надеется, что виновные будут быстро задержаны.

Накануне стало известно, что движение большинства поездов на главном вокзале Мюнхена было приостановлено на несколько часов из-за повреждения контактной сети.

Кроме того, активисты Greenpeace начали акцию протеста против строительства трубопровода от немецкого острова Рюген в Балтийском море до нового терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ).