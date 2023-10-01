Естонія придбає у США далекобійні ракети ATACMS

Естонія закупить у США ракети великої дальності ATACMS, а також пускові установки HIMARS.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Контракт на придбання установок, ракет та іншого супутнього обладнання був підписаний у грудні минулого року.

Поставки відбуватимуться протягом 2025 року.

Серед боєприпасів, які отримає Естонія, є ракети великої дальності ATACMS, здатні вражати цілі на відстані до 300 кілометрів.

Перший досвід роботи з HIMARS естонські артилеристи отримали під час великих навчань навесні, в яких брали участь американці. Ракети ATACMS в Естонії ще не використовували.

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден повідомив Володимиру Зеленському на зустрічі у Білому домі, що Вашингтон передасть невелику кількість ракет ATACMS для допомоги у війні з Росією.

У Вашингтоні раніше пояснювали відмову передати далекобійні ракети тим, що у Штатів немає достатніх запасів цього озброєння. Інша причина, яка непублічно озвучувалась американськими посадовцями, – побоювання ескалації з боку Росії.