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NBC: Байден пообіцяв Зеленському невелику партію ATACMS

П'ятниця, 22 вересня 2023, 17:55

Президент США Джо Байден повідомив українському колезі Володимиру Зеленському, що Вашингтон передасть невелику кількість ракет дальнього радіуса дії ATACMS для допомоги у війні з Росією.

Як пише "Європейська правда", про це NBC News повідомили три американські посадовці й представник Конгресу, знайомі з ходом переговорів.

Джерела американського телеканалу не уточнили, коли саме Україна отримає ATACMS чи коли США публічно оголосять про своє рішення передати ці ракети.

За словами співрозмовника NBC у Конгресі, американські посадовці досі обговорюють тип і кількість ракет, які будуть відправлені в Україну, додавши, що країни Східної Європи вже передали Києву значну частину своїх запасів озброєнь.

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Як відомо, Київ давно просить США про ракети ATACMS, що дозволило б Україні завдавати ударів на більшу глибину у російський тил. Ці потреби вже частково закрили британсько-французькі Storm Shadow/SCALP, але США не поспішали з рішенням слідом за Британією та Францією.

ДОВІДКА. Американський оперативно-тактичний ракетний комплекс ATACMS призначений для ураження точкових наземних цілей, як-то командні пункти, пускові установки ракет, об’єкти ППО, вузли зв’язку та склади, розташовані в глибині оборони противника. Комплекс складається з оперативно-тактичної балістичної ракети MGM-140B з максимальною дальністю пуску близько 300 кілометрів залежно від модифікації. Україна може застосовувати ATACMS із пускових установок HIMARS та M270, які вже перебувають на озброєнні Збройних Сил.

У Вашингтоні раніше пояснювали відмову передати далекобійні ракети тим, що у Штатів немає достатніх запасів цього озброєння. Інша причина, яка непублічно озвучувалась американськими посадовцями, – побоювання ескалації з боку Росії.

Раніше видання WSJ повідомило, що США наближаються до надання Україні ATACMS і розглядають варіант передачі обмеженої кількості ракет.

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