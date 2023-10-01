Эстония приобретет у США дальнобойные ракеты ATACMS

Эстония закупит у США ракеты большой дальности ATACMS, а также пусковые установки HIMARS.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Контракт на приобретение установок, ракет и другого спутникового оборудования был подписан в декабре прошлого года.

Поставки будут происходить в течение 2025 года.

Среди боеприпасов, которые получит Эстония, есть ракеты большой дальности ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров.

Первый опыт работы с HIMARS эстонские артиллеристы получили во время крупных учений весной, в которых участвовали американцы. Ракеты ATACMS в Эстонии еще не использовали.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден сообщил Владимиру Зеленскому на встрече в Белом доме, что Вашингтон передаст небольшое количество ракет ATACMS для помощи в войне с Россией.

В Вашингтоне ранее объясняли отказ передать дальнобойные ракеты тем, что у Штатов нет достаточных запасов этого вооружения. Другая причина, которая непублично озвучивалась американскими чиновниками, – опасения эскалации со стороны России.