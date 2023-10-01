ЗМІ: Хакери атакували сайт британської королівської сім'ї

У Великій Британії у неділю, 1 жовтня, офіційний сайт королівської сім’ї зазнав DDoS-атаки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це телеканалу Sky News розповіли джерела.

Хоча королівський портал працював в неділю, він запитував додаткові перевірки безпеки користувачів перед тим, як дозволити їм зайти на сайт.

Раніше в неділю сайт Royal.uk показував повідомлення про помилку і не дозволяв користувачам отримати доступ до сайту.

Невідомо, хто був відповідальний за атаку, сказав співрозмовник телеканалу, додавши, що доступ до систем або контенту сайту не був отриманий зловмисниками.

Відповідальність за атаку взяло на себе російське хакерське угрупування Killne, однак наразі не підтверджено, що воно і справді стояло за нею.

Нагадаємо, 26 вересня хакери атакували сайти деяких державних установ та незалежних засобів масової інформації Молдови.

Перед цим кібератаки зазнала болгарська платформа фактчекінгу новин Factcheck.bg, що відома своєю протидією російській дезінформації.