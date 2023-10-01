СМИ: Хакеры атаковали сайт британской королевской семьи

В Великобритании в воскресенье, 1 октября, официальный сайт королевской семьи подвергся DDoS-атаке.

Как сообщает "Европейская правда", об этом телеканалу Sky News рассказали источники.

Хотя королевский портал работал в воскресенье, он запрашивал дополнительные проверки безопасности пользователей перед тем, как позволить им зайти на сайт.

Ранее в воскресенье сайт Royal.uk показывал сообщение об ошибке и не позволял пользователям получить доступ к сайту.

Неизвестно, кто был ответственен за атаку, сказал собеседник телеканала, добавив, что доступ к системам или контенту сайта не был получен злоумышленниками.

Ответственность за атаку взяла на себя российская хакерская группировка Killne, однако пока не подтверждено, что она действительно стояла за ней.

Напомним, 26 сентября хакеры атаковали сайты некоторых государственных учреждений и независимых средств массовой информации Молдовы.

Перед этим кибератаке подверглась болгарская платформа фактчекинга новостей Factcheck.bg, известная своим противодействием российской дезинформации.