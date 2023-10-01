Ердоган каже, що "вже нічого не чекає" від ЄС

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розкритикував ЄС за те, що його країна так довго чекає приєднання до нього.

Про це він сказав під час виступу у турецькому парламенті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Ердоган підкреслив, що Туреччина "більше нічого не чекає від Європейського Союзу, який змусив нас чекати біля своїх дверей протягом 40 років".

"Ми виконали всі обіцянки, які ми дали ЄС, але вони не виконали майже жодної зі своїх", – зазначив він.

Турецький президент додав, що не буде "терпіти жодних нових вимог або умов" для вступу його країни до ЄС.

Раніше Ердоган казав, що Туреччина може "порвати" з Європейським Союзом, якщо це буде необхідно.

Туреччина вже 24 роки є офіційним кандидатом на вступ до ЄС, але в останні роки переговори про вступ зайшли в глухий кут через занепокоєння Євросоюзу щодо порушень прав людини та поваги до верховенства права.

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявляв, що не може уявити Туреччину членом Євросоюзу, та закликав остаточно припинити заморожені переговори про вступ.