Эрдоган говорит, что "уже ничего не ждет" от ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал ЕС за то, что его страна так долго ждет присоединения к нему.

Об этом он сказал во время выступления в турецком парламенте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Эрдоган подчеркнул, что Турция "больше ничего не ждет от Европейского Союза, который заставил нас ждать у своих дверей в течение 40 лет".

"Мы выполнили все обещания, которые мы дали ЕС, но они не выполнили почти ни одного из своих", – отметил он.

Турецкий президент добавил, что не будет "терпеть никаких новых требований или условий" для вступления его страны в ЕС.

Ранее Эрдоган заявлял, что Турция может "порвать" с Европейским Союзом, если это будет необходимо.

Турция уже 24 года является официальным кандидатом на вступление в ЕС, но в последние годы переговоры о вступлении зашли в тупик из-за беспокойства Евросоюза относительно нарушений прав человека и уважения к верховенству права.

Канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что не может представить Турцию членом Евросоюза, и призвал окончательно прекратить замороженные переговоры о вступлении.