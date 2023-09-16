Ердоган: Туреччина може "порвати з ЄС" у разі необхідності

Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив у суботу, що Анкара може "порвати" з Європейським Союзом, якщо це буде необхідно.

Таким чином він прокоментував критичну доповідь Європарламенту щодо Туреччини, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У доповіді, ухваленій раніше цього тижня, йдеться про те, що процес вступу Туреччини до блоку з 27 членами не може відновитися за нинішніх обставин, і міститься заклик до ЄС вивчити "паралельні і реалістичні рамки" для своїх зв'язків з Анкарою.

Туреччина вже 24 роки є офіційним кандидатом на вступ до ЄС, але в останні роки переговори про вступ зайшли в глухий кут через занепокоєння Євросоюзу щодо порушень прав людини та поваги до верховенства права.

"ЄС намагається відірватися від Туреччини. Ми будемо оцінювати ці події, і якщо буде потрібно, ми можемо порвати з ЄС", – сказав Ердоган журналістам перед поїздкою до США.

Раніше цього тижня Міністерство закордонних справ Туреччини заявило, що доповідь Європейського парламенту містить необґрунтовані звинувачення і упередження, а також "поверхневий і недалекоглядний" підхід до зв'язків країни з ЄС.

Раніше канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що не може уявити Туреччину членом Євросоюзу, та закликав остаточно припинити заморожені переговори про вступ.