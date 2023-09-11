Канцлер Австрії закликає припинити переговори про вступ до ЄС з Туреччиною

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що не може уявити Туреччину членом Євросоюзу, та закликав остаточно припинити заморожені переговори про вступ.

Про це він заявив в інтерв’ю WELT, пише "Європейська правда".

Коментарі Негаммера в інтерв’ю стосувалися нещодавнього заклику глави МЗС Туреччини активізувати процес вступу Туреччини до ЄС і його заяви, що ЄС "не може бути справді глобальним гравцем без Туреччини".

"Ми виступаємо за подальше зближення між Анкарою і Брюсселем, але повноправне членство Туреччини у ЄС неможливо уявити. Важливо бути чесними у відносинах одне з одним. І це включає у тому числі офіційне припинення перемовин про членство, що заморожені вже багато років, і розробку нової концепції співпраці", – заявив канцлер.

Негаммер додав, що Туреччина є важливим партнером для ЄС, і новий формат партнерства має ґрунтуватися на взаємній довірі і співпраці в економічних та політичних питаннях.

Канцлер сказав також, що у найближчому майбутньому має зустрітися з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Нагадаємо, Туреччина має статус кандидата на вступ до ЄС з 1999 року, переговори про членство офіційно відкрили з 2005 року. Через подальший розвиток подій, зокрема поступовий відкат у сфері демократії, прав людини та верховенства права у Туреччині переговори фактично заморожені з червня 2018 року.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган несподівано (хоча і не вперше за останні роки) повернувся до питання під час переговорів про розблокування вступу Швеції в НАТО – Анкара заявляє, що в обмін на згоду Стокгольм допомагатиме Туреччині у зближенні з ЄС.