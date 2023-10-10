Соціальний внесок українських підприємців у Польщі цьогоріч зросте на 50%

Обсяг соціальних внесків українських підприємців, що працюють у Польщі, у 2023 році збільшиться на 50%.

Про це, як пише "Європейська правда", розповіла уповноважена уряду Польщі з питань польсько-українського співробітництва у сфері розвитку Ядвіга Емілевич, її цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

За словами Емілевич, українські підприємці, які працюють у Польщі, торік сплатили соціальні внески до Установи соціального страхування Польщі (ZUS) у розмірі 4 млрд злотих – $927 млн за поточним курсом.

Цьогоріч очікують на зростання цих платежів на 50% – до 6 млрд злотих ($1,4 млрд).

"Україна і Польща часто розмовляють за підвищеної дипломатичної температури. Але при цьому експорт із Польщі в Україну торік зріс на 55%, експорт з України до Польщі зріс на 40%", – сказала Емілевич на Другому форумі відбудови України, організованому днями у Варшаві Польським агентством з інвестицій і торгівлі (PAIH).

Емілевич уточнила, що в Польщі зареєстровано 30 тисяч українських підприємців.

За її словами, таку динаміку надходжень соціальних внесків від них необхідно враховувати в дискусії про преференції та допомогу для громадян України.

Нагадаємо, у Польщі половина населення підтримує збереження тієї підтримки, яку зараз мають українські біженці в країні, але й майже 40% більшою чи меншою мірою проти.

У той самий час соцопитування "Євробарометр", що проводилося в останній тиждень серпня в усіх країнах-членах ЄС, показало, що більшість європейців виступають за продовження підтримки України, хоча для різних видів підтримки показники суттєво різняться.