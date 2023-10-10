Социальный взнос украинских предпринимателей в Польше в этом году вырастет на 50%

Объем социальных взносов украинских предпринимателей, работающих в Польше, в 2023 году увеличится на 50%.

Об этом, как пишет "Европейская правда", рассказала уполномоченная правительства Польши по вопросам польско-украинского сотрудничества в сфере развития Ядвига Эмилевич, ее цитирует агентство "Интерфакс-Украина".

По словам Эмилевич, украинские предприниматели, работающие в Польше, в прошлом году уплатили социальные взносы в Учреждение социального страхования Польши (ZUS) в размере 4 млрд злотых – $927 млн по текущему курсу.

В этом году ожидается рост этих платежей на 50% – до 6 млрд злотых.

"Украина и Польша часто разговаривают при повышенной дипломатической температуре. Но при этом экспорт из Польши в Украину в прошлом году вырос на 55%, экспорт из Украины в Польшу вырос на 40%", – сказала Эмилевич на Втором форуме восстановления Украины, организованном на днях в Варшаве Польским агентством по инвестициям и торговле (PAIH).

Эмилевич уточнила, что в Польше зарегистрировано 30 тысяч украинских предпринимателей.

По ее словам, такую динамику поступлений социальных взносов от них необходимо учитывать в дискуссии о преференциях и помощи для граждан Украины.

Напомним, в Польше половина населения поддерживает сохранение той поддержки, которую сейчас имеют украинские беженцы в стране, но и почти 40% в большей или меньшей степени против.

В то же время соцопрос "Евробарометр", проводившийся в последнюю неделю августа во всех странах-членах ЕС, показал, что большинство европейцев выступают за продолжение поддержки Украины, хотя для разных видов поддержки показатели существенно различаются.