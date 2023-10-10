Укр Рус Eng

Польща збудує перший зерновий порт, що покращить транзит зерна з України

Вівторок, 10 жовтня 2023, 15:10

Польща побудує у Гданську перший зерновий порт, який використовуватимуть у тому числі для покращення транзиту зерна з України. 

Про це повідомив на зустрічі з виборцями в місті Пшисуха міністр сільського господарства і розвитку села Роберт Телус, якого цитує "Польське радіо", пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, державна агропродовольча інвестиційна компанія RSSI підписала із портом Гданська угоду для реалізації проєкту.

За словами Телуса, зерновий порт покращить перевезення зерна, зокрема з України. 

"Створення подальших коридорів солідарності, які дозволять транспортувати українське зерно морем, є дуже важливим", – сказав він, додавши, що відсутність поставок сільгосппродукції в країни Африки вигідна Владіміру Путіну.

Нагадаємо, відносини України та Польщі переживають кризовий момент через розбіжності щодо торговельних питань та експорту українського зерна.

Україна 18 вересня почала оскарження у СОТ дій Польщі, Словаччини і Угорщини після того, як вони ввели односторонні обмеження на імпорт окремих видів української агропродукції.

Нещодавно заступник міністра економіки і український торговий представник Тарас Качка заявив, що Україна "поставила на паузу" свої скарги у Світовій організації торгівлі. 

У той самий час Варшава не розуміє, що означає призупинення української скарги.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Зернова криза