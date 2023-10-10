Польша построит первый зерновой порт, что улучшит транзит зерна из Украины
Польша построит в Гданьске первый зерновой порт, который будут использовать, в том числе для улучшения транзита зерна из Украины.
Об этом сообщил на встрече с избирателями в городе Пшисуха министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телус, его цитирует "Польское радио", пишет "Европейская правда".
Согласно сообщению, государственная агропродовольственная инвестиционная компания RSSI подписала с портом Гданьска соглашение для реализации проекта.
По словам Телуса, зерновой порт улучшит перевозки зерна, в частности из Украины.
"Создание дальнейших коридоров солидарности, которые позволят транспортировать украинское зерно морем, очень важно", – сказал он, добавив, что отсутствие поставок сельхозпродукции в страны Африки выгодно Владимиру Путину.
Напомним, отношения Украины и Польши переживают кризисный момент из-за разногласий по торговым вопросам и экспорту украинского зерна.
Украина 18 сентября начала обжалование во Всемирной торговой организации действий Польши, Словакии и Венгрии после того, как они ввели односторонние ограничения на импорт отдельных видов украинской агропродукции.
Недавно заместитель министра экономики и украинский торговый представитель Тарас Качка заявил, что Украина "поставила на паузу" свои жалобы в ВТО.
В то же время Варшава не понимает, что означает приостановление украинской жалобы.