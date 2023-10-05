Заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка заявив, що Україна "поставила на паузу" свої скарги на Польщу, Угорщину і Словаччину у Світовій організації торгівлі, намагаючись знайти практичне компромісне рішення.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Ця проблема (ввезення української сільськогосподарської продукції. – Ред.) буде усунута в найближчі тижні та місяці. Буде багато новин про те, як змінюється режим ліцензування тощо. Це буде дуже активна робота. Тому, поки ми шукаємо практичне рішення, наші спори в СОТ на сьогодні на паузі", – пояснив Тарас Качка.

Він акцентував, що Україна ще не почала сам процес спору в СОТ.

"Ми не у спорі – ми не оформляли робочий орган для ведення спору, ми на стадії консультацій. Ми направили (до СОТ) цю справу, і для консультацій є 60 днів", – пояснив торгпред.

За його словами, Україна зацікавлена знайти конструктивне рішення в рамках усього ЄС.

"Незважаючи на те, що скарги, які ми направили, вони проти конкретних держав-членів, включно з Польщею, це – системне питання наших відносин з ЄС. Наша мета – наголосити, що ЄС та Україна мають однаковий підхід до торговельних угод. Тому ми бачимо, як розв'язати цю проблему в комплексі так, щоб показати єдність між нами та Польщею, між нами і ЄС, і між Польщею і ЄС", – зазначив Тарас Качка.

Він назвав "великим спільним досягненням" те, що з безпосередньо транзитом української продукції проблем із сусідами немає. "У нас залишився єдиний чутливий пункт – це питання того, коли можуть бути відкриті ринки сусідніх країн для українських товарів. Це – мінімальна проблема, тому що ми туди не продаємо багато зернової продукції. Але це взагалі питання функціонування торгівлі між Україною та ЄС", – додав торгпред.

Говорячи про ситуацію з Польщею, Качка висловив сподівання, що сторони зможуть повернутися до обговорення після виборів, оскільки системних перешкод для вирішення проблеми немає.

"Станом на зараз на адресу Польщі немає запитів на ліцензії на експорт від українських компаній – що є додатковим показником, що немає масивного тиску експорту на внутрішній ринок Польщі. Ми використовуємо цей час, щоб показати, що в реальності чіткий інтерес українських експортерів – просто експортувати в ті держави-члени ЄС, де запит на українські товари справді високий", – сказав він.

Як відомо, після завершення дії тимчасових обмежень на рівні ЄС на імпорт окремих видів сільгосппродукції Україна запропонувала Європейській комісії та Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії і Румунії план експортного контролю для чотирьох груп культур – пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку – для захисту їхніх внутрішніх ринків.

Попри це Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про односторонні обмеження на український імпорт, що спонукало Україну почати оскарження їхніх дій у Світовій організації торгівлі.

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